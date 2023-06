Quisieron robar una camioneta del gobierno provincial

Los delincuentes arrancaron los cables del tablero, pero no supieron conectarlos para arrancar la camioneta..

La inseguridad en Río Negro no tiene discusión, aunque desde el Ministerio de Seguridad afirman que, en las estadísticas bajó. Sin embargo, ahora una camioneta del propio gobierno provincial fue violentada por delincuentes. Afortunadamente no supieron qué cables conectar y no pudieron llevársela.

El hecho ocurrió durante el transcurso de la mañana de hoy en el estacionamiento de la Universidad Nacional de Río Negro, de Viedma, donde se desarrollaba un seminario, bajo el título “La competencia motriz como objeto de la Educación Física Escolar: su planificación y práctica desde la praxiología". Entre los disertantes estaba un profesor reconocido a nivel mundial, José Hernández Moreno.

Hasta el lugar concurrió el personal de la Secretaría de Deportes de la provincia con un utilitario Mercedes Benz Sprinter, pintado de verde con las inscripciones del gobierno, que se utiliza para el traslado de distintos equipamientos necesarios para la actividad.

Los empleados de la Secretaría bajaron los materiales y se alejaron del estacionamiento de la UNRN no más de media hora. Tiempo suficiente para que delincuentes intentaran llevarse el vehículo.

La camioneta Mercedes Benz Sprinter de la Secretaria de Deportes de Río Negro.

Cuando el chofer regresó al vehículo, encontró la ventanilla izquierda rota y adentro, le habían arrancado los cables del tablero para intentar ponerla en marcha.

Sin embargo el sistema de seguridad de la camioneta no pudo ser vandalizado y los delincuentes no supieron qué cables conectar.

Al no poder ponerla en marcha, no les interesó nada de lo que pudiera haber en el interior, y se fueron sin cometer el robo.

La sede Atlántica de la Universidad de Río Negro queda a pocos metros del barrio Guido, uno de los más conflictivos de la capital provincial. Precisamente, la denuncia fue radicada en la Comisaría 30° de ese barrio.