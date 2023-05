Dice el gobierno que hay menos delitos en Río Negro

Sigue la preocupación de comerciantes por la ola de robos que se viene registrando en las últimas semanas en Roca. Desde la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio volvieron a reunirse con propietarios de negocios de distintas zonas de la ciudad para conocer las demandas sobre la inseguridad.

En el encuentro se expusieron diferentes puntos de conflictos y se acordó en seguir impulsando el Consejo de Seguridad Local. La reunión fue abierta a socios y no socios de CAIC. El titular de la Cámara, Mario Grasso, señaló a Radio Show que “el fenómeno preocupa y afecta no solo a Roca sino también a Regina, a Cipolletti. Y afecta no sólo al comercio sino a la ciudadanía en general. Necesitamos que se brinde una respuesta sobre este tema”.

Explicó que “la seguridad tiene un responsable específico, que es el gobierno provincial. Pero también hay otras instituciones: el gobierno municipal; el hospital; la Policía Federal. Hay muchos organismos con los que se puede coordinar acciones y necesitamos un ámbito específico donde se pueda escuchar esa problemática”.

Grasso reconoció que “hay momentos en donde el comerciante no se anima a realizar una denuncia porque tiene al delincuente en la puerta del local y teme las represalias posteriores. En esos casos, desde la Cámara podemos llamar a la fiscalía o a la policía. Las denuncias deben hacerse al 911 porque hay trazabilidad, es decir se puede hacer el seguimiento de la hora en que se llamó; la hora en que se despachó el reclamo; en qué momento salió el patrullero. Y si no salió o lo hizo tardíamente, tendrá que dar explicaciones a la fiscalía”.

Menos delitos

La ministra de Seguridad, Betiana Minor, aseguró que “en el 2022 hubo menos delitos que en el 2019 en la provincia de Río Negro”. Advirtió que “en el 2019 las víctimas de robos en general no denunciaron los delitos de menor cuantía. Comparando sólo lo denunciado, en 2019 había más delitos”.

Sin embargo, admitió que “los hechos están y hay que trabajar con los municipios, con los vecinos, con la Policía, pero entendiendo que la mayor presencia de policías en las calles no es la única solución. El recurso humano tiene que ser una parte más. Hay un esfuerzo y un trabajo permanente, una mirada permanente. Vamos abordando cada problemática, con los recursos existentes, pero con el mayor de los esfuerzos”.