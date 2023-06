De locos: sirvieron una torta con cannabis en un torneo de pelota a paleta

Luego de la premiación hubo una cena y alguien puso sobre la mesa una torta con cannabis, pero no le avisó a los comenzales.. Foto: Gentileza

Cuatro personas fueron internadas en el hospital por presentar un cuadro severo de intoxicación, aunque hay más damnificados que también presentaron síntomas. Todos habían comido una torta con un dudoso gusto y sabor, aunque con consecuencias muy peligrosas. Los estudios determinaron que la habían realizado con cannabis, lo que le llaman space cake.

La pelota a paleta es uno de los deportes con mayor camaradería. Si bien en la cancha las duplas no dudan en castigar el frontón para hacerle más difícil la devolución al rival; cuando termina el torneo, las cenas suelen ser abundantes y duran varias horas hasta entrada la madrugada. Los pelotaris se conocen entre si y muchos son amigos, pese a las distancias que separan a sus clubes. Pero, hay veces que las cosas no son como parecen y lo que para alguien debe haber sido un chiste, terminó con cuatro personas en el hospital por intoxicación.

El hecho sucedió en Jacobacci durante el fin de semana, y tuvo como escenario el trinquete de Hahuel Niyeo, donde se organizó un torneo denominado Integración, con una muy buena participación de pelotarís locales y de El Bolsón, Esquel, Bariloche y Allen. Según lo que trascendió, luego de la premiación llegó el momento del asado, donde las diferencias deportivas pasan a un segundo plano. De acuerdo a la denuncia, con el avance de las horas y ya de madrugada, llegó el presidente de la subcomisión de pelota a paleta, Franco García y puso sobre la mesa una "torta mágica". Sin embargo, pocos minutos las risas se transformaron en caras de preocupación.

Ante la denuncia radicada en la Comisaría 14° de esa ciudad de la Línea Sur rionegrina, el club debió emitir un comunicado en la que informa que abrieron una investigación para determinar la responsabilidad del que la hizo o el que la llevó a la mesa sin avisar a los demás que se trataba de una torta realizada con extractos de marihuana.

El presidente del club, Jorge Lavin reconoció que él no pudo estar en el torneo porque tenía otro compromiso, pero que está al tanto de lo sucedido. "Hicieron un asado y después de la premiación, ya a la madrugada sirvieron una torta", comentó. Y confió que se enteró de lo que pasó porque lo llamó un familiar de un participante para contarle.

"Estamos investigando para ver cómo sucedieron los hechos y si realmente se trató de una broma, desde el hospital me dijeron lo mismo, que fue una torta con cannabis", aseguró el titular del club. De todas maneras, aunque ya pasaron varios días, aún no se sabe si "fue elaborada en el club o la trajo alguien pero todo está en proceso de investigación, por eso no puedo brindar más detalles".

Dentro de la institución, confirmó que se le solicitó un informe pormenorizado a la subcomisión de pelota a paleta y que debe ser entregado a la brevedad. Se mostró bastante angustiado por lo sucedido y aseguró que "es nuestra obligación esclarecer los hechos porque no queremos que recaiga sobre nuestra institución algo tan grave". El club decidió cerrar la cancha de pelota a paleta y separó a la subcomisión.

Del mismo modo, decidieron cerrar el trinquete y apartar a los dirigentes de esa subcomisión hasta que se aclare lo sucedido.

El space cake es el más común de los comestibles de cannabis. Existen multitud de variantes y recetas, desde sencillos bizcochos, magdalenas hasta brownies, tartas y bombones. Es una de las especialidades de la repostería cannábica. El efecto puede durar hasta cuatro veces más que un porro de marihuana: cuando llega al hígado, se produce lo que le llaman el THC mejorado y se libera mayor cantidad de dopamina.

Los efectos pueden ser variados y dependerán en gran parte del estado anímico de quien la consume, puede ir desde euforia y relajación, hasta alucinaciones o náuseas. Obviamente, al repetir una porción, las sensaciones se incrementan.