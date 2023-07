El testigo "E" fue a visitar a Jones Huala y quedó preso

En la investigación por la desaparición de Santiafo Maldonado, tras una brutal represión de Gendarmería en Resistencia Cushamen en Chubut, el testigo E tuvo su instante de fama cuando relató en primer término que al artesano porteño lo había detenido Gendarmería, pero luego se desdijo y reconoció que no fue así. Luego de varios años, volvió a ser noticia cuando quedó detenido por ir a visitar a Facundo Jones Huala, el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que está detenido en la cárcel de Esquel.

Lucas es uno de los hijos de un ex funcionario nacional, Luis Pilquimán, quien fuera vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y durante la pandemia fue detenido mientras trasladaba mapuches en una camioneta oficial . El informe indicaba que los llevaba hasta la conflictiva toma de Villa Mascardi.

En 2017, mientras se investigaba la desaparición de Maldonado, el joven de 19 años fue presentado como un testigo clave en la causa. Al estar involucrados los gendarmes que participaron de la represión por el corte de ruta de la Pu Lof en Resistencia Cushamen, en Chubut, le dieron el caracter de protegido, por eso se lo conoció con la letra E.

En un primer momento, en septiembre de 2017, de manera extraoficial declaró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de la APDH que "cuando Gendarmería ingresó a la Pu Lof, corrió hacia el río (Chubut), decidió cruzarlo y trató de ayudar a Santiago porque no sabía nadar".

"Los gendarmes les dispararon. Santiago le dijo a 'E': ‘Siga usted, peñi, yo me vuelvo. No puedo más’. 'E' lo soltó. Santiago volvió a la ribera y trató de ocultarse en un arbusto. Tres gendarmes bajaron hasta allí gritando ‘acá tenemos a uno’. 'E' escuchó un escopetazo. Los tres gendarmes golpearon y arrastraron a Santiago hasta el alto de la barranca y lo subieron a una Unimog. Esa fue la última vez que 'E' vio a Santiago", se transcribió en el informe de la APDH.

Sin embargo, cuando fue citado a declarar en la Justicia se desdijo y relató que sabe nadar "pero me hundía porque tenía un buzo y una campera. Me las saqué para no ahogarme. Y le grité a Santiago: '¡Vamos peñi, vamos!'. Me di vuelta y vi que el agua le llega al pecho a Santiago, que me decía: '¡No puedo Peñi, no puedo!'. Dejé que me llevara la corriente y llegué al otro lado. Ahí vi a Santiago agachado escondido entre los sauces. Pude ver gendarmes en la barranca tirando con escopetas de bala 9 milímetros y piedras"

Como el 1 de agosto de 2017 en la ruta 40 en Cushamen, Lucas Pilquimán continuó participando de diferentes revueltas mapuches. Por eso desde la Justicia Federal lo volvieron a citar. En este caso fue el Juzgado de Bariloche, en relación a una protesta en la sede de Parques Nacionales, donde los activistas quemaron una bandera argentina, en 2018.

Sin embargo Pilquiman no compareció ante el juez. Es más se lo intentó notificar en el domicilio que brindó, pero nunca se lo pudo ubicar. Ante esta reveldía, es que se libró la oden de captura para que se presente en la causa. Y cinco años después cayó de la manera más inocente, para un joven revolucionario.

Es que se presentó voluntariamente en la cárce federal de Esquel, con la intención de visitar al líder mapuche Jones Huala, quien espera ser extraditado a Chile donde deben cumplir una condena por distintos atentados incendiarios. Una vez que Pilquimán entregó su DNI, los penitenciarios cargaron los datos en el sistema y saltó el alerta con el pedido de captura.

De manera inmediata el joven quedó detenido y fue puesto a disposición del Juzgado Federal de Bariloche, que interviene en la causa previa por la quema de la bandera argentina. Tomaron intervención los abogados Eduardo Soares y Virgilio Sánchez, de la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina, quienes explicaron que "la detención se produjo porque Pilquimán está vinculado a una causa de 2018 por presuntos daños en la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi durante una marcha en reclamo de justicia por el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel".

También minimmizaron el hecho, es más Sánchez argumentó que "desde el Juzgado Federal trataron de ubicarlo (a Pilquimán) en su domicilio y no pudieron contactarlo, es lo que pasa con las causas penales, cuando vos fijás un domicilio y no te encuentran". Ante la presentación de sus abogados, Pilquimán recuperó la libertad algunas horas después.