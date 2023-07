Robo en la casa de Verani: no hay pistas y hubo un entregador

El robo de 70 mil dólares y joyas en la casa del ex gobernador Pablo Verani es una incógnita para los investigadores. Las cerraduras no fueron forzadas, la alarma no sonó y quienes lo hicieron contaban con la información precisa de dónde estaban las cajas fuertes. Además, contaban con mucho tiempo porque nadie iba a llegar a la casona del barrio Frank.

Las líneas de investigación apuntan a personas cercanas que puedan haber filtrado los datos para que el golpe se concrete con efectividad. Pero lo que más asombra es que el ingreso habría sido por la puerta de la cocina, la que utiliza habitualmente el personal doméstico y que estaba sin llave.

Luego de dos días, el nuevo jefe de la Regional II, Carlos Bruno, fue quien confirmó los datos que trascendieron y que Mejor Informado publicó minutos después del hecho. Pero hay un dato más que llamó mucho la atención: durante el fin de semana hubo un corte de energía que afectó el sistema de alarmas.

La casona de Fleming y Villegas está adherida al sistema de vigilancia ofrecido por la Cooperadora Policial, que se conecta con un centro de monitoreo a través de un enlace UHF. Este sistema no funcionó de manera correcta, ya que nunca se activó el alerta en la Comisaría 3° donde funciona. Los informes preliminares indican "una baja de tensión".

Verani fue líder del radicalismo rionegrino, gobernó la provicnia entre 1995 y 2003.

Con estos datos, el jefe policial aseguró que tienen elementos para pensar que fue planificado: “Tenían una llave o había quedado abierta”, aseguró en relación a la puerta de la cocina. Y por la precisión para encontrar las cajas fuertes dentro de la casa: "No hubo búsqueda al azar: se dirigieron directamente a los lugares donde estaban los diferentes elementos".

El robo fue denunciado el lunes cerca de las 9 de la mañana, cuando la empleada doméstica que realiza tareas en la vivienda ingresó para cumplir con su trabajo. Es que hace casi un mes no hay nadie en la casona, porque la viuda de Verani, Lydia Martha Fernández, se encuentra en Buenos Aires realizando un tratamiento médico junto con dos de sus hijos.

Los ladrones, además de no romper cerraduras y asegurarse de que el sistema de alarmas no funcionara, fueron directamente a reventar las dos cajas fuertes que hay en la vivienda: una en la biblioteca y otra en la planta superior, dentro de la habitación. Del interior, se llevaron 70 mil dólares y joyas que aún no fueron detalladas: "Estamos esperando la legada de a propietaria para hacer una evaluación más concreta", indicó Bruno.

Pablo Verani fue líder del radicalismo rionegrino, presidió Deportivo Roca en su época dorada con dos ascensos a los viejos torneos Nacionales, luego fue intendente de Roca, cuando regresó la democracia; también vicegobernador de Río Negro acompañando a Horacio Massaccesi; y en 1995 llegó a gobernador, cargó que ejerció hasta 2003. Después, en 2007 fue electo Senador, cargo que ejercía hasta que murió el 25 de septiembre de 2013.