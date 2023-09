Árbitro suspendió un partido y le rompieron la mandíbula

El incidente ocurrió en Merlo, cuando el árbitro, identificado como Gianfranco, decidió suspender el partido después de recibir insultos y ofensas por parte de los hinchas locales. La decisión fue recibida con enojo por algunos miembros del equipo local, quienes comenzaron a agredir físicamente al juez.

En un video que captó el incidente se puede ver a Gianfranco intentando protegerse mientras recibe golpes de varios individuos no identificados. Algunos jugadores del equipo local intentaron frenar a sus compañeros, pidiéndoles a los gritos que se detuvieran.

La situación se volvió caótica, y pese a la intervención de esos jugadores para detener la agresión, otros continuaron persiguiendo al árbitro. La identidad de los atacantes no se pudo determinar claramente en el video debido a la confusión y la cantidad de personas presentes en la escena.

Gianfranco, el árbitro atacado, relató que todo comenzó cuando el equipo visitante se encontró perdiendo 2-0 a los cinco minutos del primer tiempo.

Desde afuera, los hinchas que fueron a apoyar a Loma Florida lo insultaron y discriminaron por su físico, tal como relató el árbitro. Es por eso que se acercó a la mesa de delegados para pedirles que pararan la agresión verbal o retiraran a los agresores.

“Nos vino a robar de entrada”, gritó uno de ellos, a quien no se lo puede identificar en el video, mientras otro pide que los demás se queden tranquilos. Gianfranco, el árbitro, explicó que intentó suspender el partido luego de ser insultado por los hinchas locales: “Me dijeron ‘gordo, la c... de tu madre’”.



El árbitro, vestido con indumentaria naranja, intentó cubrirse su rostro ante las primeras trompadas. Fue allí cuando volvió a ingresar a la cancha para resguadarse, mientras quienes lo golpeaban continuaron persiguiéndolo.



“No le peguen, no le peguen”, grita otro de los jugadores, que junto al resto persiguieron a los agresores para evitar que la situación se les fuera de las manos.

“La jornada había empezado normal. Había hecho dos partidos antes y esta era la última fecha de la rueda de la clasificación. Me comenzaron a insultar. Nosotros tenemos la orden de que si el insulto es discriminatorio, los delegados los tienen que hacer callar o expulsarlos del predio. Les pedí que los sacaran o no seguía”, indicó.