Mataron de un piedrazo a una hincha de Rosario Central

Los equipos de Emergencias Sanitarias llegaron a la brevedad pero no pudieron rescatarla..

Rosario volvió a ser el escenario de un crimen por vez número 206 en lo que va del año, en este caso en el contexto del fin de semana de clásicos en el fútbol argentino. Una mujer de 32 años que se trasladaba en moto con su pareja fue atacada a piedrazos en las cercanías del Coloso Marcelo Bielsa y murió en el acto. Los dos vestían camisetas del equipo auriazul.



Luego de asistir juntos al partido en el que Rosario Central venció por 1 a 0 a Newells Old Boys, la pareja regresaba a su domicilio por la Avenida Ovidio Lagos en dirección sur, donde ocurrió el ataque. La víctima fue identificada como Ivana Paula Garcilazo Bellón, y tres sospechosos fueron demorados por la Brigada Motorizada quedando a disposición del fiscal Gastón Ávila.

Luego del cobarde ataque, los agresores intentaron atacar al novio de la víctima que frenó para socorrerla.

Si bien aún se investigan las circunstancias del crimen, se sabe que la mujer fue agredida con una piedra en el cráneo y cayó de la moto. El personal de Emergencias Sanitarias acudió urgentemente, pero no pudieron salvarla. En la escena, a metros del estadio de Newells, se secuestraron varias piedras que habrían sido arrojadas por los agresores luego del partido de este sábado por la tarde.

Desde las redes de Rosario Central enviaron este comunicado repudiando estos actos violentos.

Un familiar de la víctima relató a medios locales la situación en la que volvían hacia ese sector de la ciudad ya que su novio vive en la zona sur: “En la esquina de Lagos y Montevideo había tipos que tiraban cascotes a los que pasaban con ropa de Rosario Central. Ella era repartidora de Rappi, siempre usaba casco, pero se ve que esta vez no. No nos entra en el cuerpo tanta bronca. No puede ser que un partido haya generado esto”, lamentó. Asimismo, contó que cuando Garcilazo Bellón cayó de la moto, su pareja bajó para asistirla y “uno de los agresores fue a golpearlo a él, que se defendió con la linga de su vehículo” y logró ahuyentarlo.