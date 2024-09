Suspendieron los alegatos en el juicio de Silvia Cabañares: el motivo

El juicio por la violación a Silvia Cabañares estaba próximo a finalizar este martes. Sin embargo, la última audiencia debió suspenderse y postergarse a causa de un accidente laboral de uno de los abogados defensores de los imputados.

Se supo que uno de los defensores no pudo asistir a la audiencia ya que se lesionó un hombro y como no podían reemplazarlo, el juicio no pudo continuar. Ante esta situación fijaron una nueva fecha para los alegatos y el veredicto del jurado popular. La audiencia se realizará el lunes 9 de septiembre a las 8:30.

El juicio contra los hombres imputados por la violación a Silvia Cabañares inició el pasado 26 de agosto con los alegatos de apertura de las partes. En la causa, en total hay cinco hombres imputados, tres personas acusadas como coautores de abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes, y a otras dos se les atribuye el mismo hecho, pero con una participación menor.

Según la teoría del caso, entre el 14 y el 15 de mayo de 2023, uno de los cinco acusados invitó a la víctima a comer un asado junto al resto de los imputados. El hecho ocurrió en un taller mecánico y venta de autopartes en el barrio Confluencia. Allí, le dieron pastillas y bebidas alcohólicas a la víctima de 35 años, lo cual la colocó en una situación de vulnerabilidad y la abusaron sexualmente de manera grupal.

Posterior al hecho, la mujer fue víctima de femicidio. Su cuerpo fue hallado cerca de un basural en Balsa Las Perlas con heridas de arma blanca. La investigación del femicidio quedó a cargo del Ministerio Público de Río Negro. Hasta el momento, no surgieron indicios de que ambos hechos hayan tenido vinculación.