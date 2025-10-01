Intentó esquivar un control con una camioneta robada en Fernández Oro y lo detuvieron

Una camioneta Ford Ranger que había sido robada en julio en Fernández Oro fue recuperada en un operativo policial desplegado entre Pomona y Luis Beltrán. Su conductor, un hombre de 39 años domiciliado en Beltrán, fue detenido tras intentar evadir un control vial.

Todo comenzó pasadas las 13:30 horas, cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial Pomona realizaba un operativo de prevención sobre la ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 274, frente al Club Hípico de Lamarque. En ese momento, una Ford Ranger que circulaba en sentido sur-norte hizo una maniobra inesperada: se tiró a la banquina, giró en “U” y tomó un camino rural con dirección a Luis Beltrán. La maniobra llamó la atención de los efectivos, que de inmediato dieron aviso a la Comisaría 19°.

Desde esa dependencia se montó un operativo cerrojo. Se movilizaron dos móviles policiales locales y uno más del Destacamento 133 de Rincón de Cruz, que se distribuyeron por caminos alternativos para bloquear cualquier intento de escape. Minutos más tarde, uno de los patrulleros logró interceptar la camioneta cuando circulaba por un camino secundario, a unos 150 metros del parador “Los Gringuitos”.

El conductor, un hombre de 39 años, con domicilio en Luis Beltrán. No opuso resistencia al momento del arresto. Al verificar los datos del vehículo, se confirmó que tenía un pedido de secuestro activo desde agosto, relacionado con una causa por robo iniciada en la Comisaría 26° de Fernández Oro.

La fiscalía de Choele Choel ordenó el secuestro inmediato de la camioneta y su traslado a disposición de la fiscalía de Cipolletti, que lleva adelante la investigación por el robo. Además, dispuso la detención del conductor, quien quedó imputado por resistencia a la autoridad, encubrimiento e infraganti delito.