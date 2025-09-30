Con pocas horas de diferencia, un mismo hombre protagonizó dos robos de autos en Fernández Oro y Cinco Saltos, aprovechando que los propietarios confiaban en un supuesto interés de compra. Se confirmó que el delincuente es un neuquino de 47 años, que quedó detenido tras la alocada persecución por la Ruta Nacional 151 y se espera que la fiscalía formule cargos en las próximas horas.

El primer incidente ocurrió el fin de semana en Fernández Oro, cuando una persona, robusta, con acento chileno, se acercó a un vecino que estaba lavando su auto. El Peugeot 206 blanco tenía un cartel de venta y fue ese el ardid utilizado por el ladrón, quien fingió interés. Es más, hasta discutieron por unos minutos el precio, con la intención de lograr una rebaja. Cuando la transacción estaba casi cerrada, el hombre pidió probar el vehículo y, en cuestión de minutos, se dio a la fuga con el auto.

La víctima logró filmar parte de la maniobra y presentó la denuncia en la comisaría, dejando evidencia del escape del sospechoso. Con las características que recordaba: hombre robusto de casi 50 años y con acento chileno.

En la tarde de ayer, el mismo hombre intentó repetir la maniobra con un Volkswagen Up rojo en Cinco Saltos. Tras hacerse pasar por comprador y tomar el control del auto, emprendió la fuga y sembró temor en la siempre peligrosa y muy transitada ruta Nacional 151. Esta vez, la rápida respuesta policial y un operativo cerrojo permitieron interceptarlo en el centro de Cipolletti, poniendo fin a la persecución y asegurando la recuperación del vehículo.

La coincidencia entre ambos hechos y la evidencia recabada permitió a la policía identificar al autor, quien quedó detenido y a disposición de la Justicia. El hombre, es oriundo de Bajda del Agrio, en el norte de Neuquén. La fiscalía evaluará su imputación por ambos robos, mientras las autoridades advierten sobre la importancia de extremar precauciones al vender vehículos de forma particular.