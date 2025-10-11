En el marco de una causa por lesiones agravadas por el uso de arma de fuego, la Policía del Neuquén realizó este sábado tres allanamientos simultáneos en el barrio Vista Hermosa, de Centenario, con resultados positivos en una de las viviendas inspeccionadas. Allí se halló un arma de fuego y municiones ocultas en el interior de un lavarropas, en lo que representa un preocupante intento de ocultamiento de evidencia en el contexto de un hecho de violencia armada.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 52° de Centenario junto a la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II, bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Contra las Personas, a cargo de la fiscal del caso, Dra. Lucrecia Sola, y con la autorización de la jueza de Garantías, Dra. Carina Álvarez.

En uno de los domicilios allanados, ubicado sobre calle Ernesto Goebel, donde reside el principal investigado (un joven de 21 años), los efectivos hallaron dentro de un lavarropas un arma de fuego marca Bersa calibre 45, de color negro y gris, dos cargadores y un total de 31 municiones del mismo calibre. La insólita ubicación del armamento no solo evidencia la intención de ocultarlo, sino también el nivel de organización que podría tener el imputado.

Además, en el lugar se secuestró una motocicleta Honda Titan color negra, la cual habría sido utilizada por el presunto agresor al momento del hecho denunciado.

La investigación tuvo su origen el pasado 9 de octubre, cuando un joven de 25 años denunció haber sido agredido y amenazado con un arma de fuego por el sospechoso. Durante la pesquisa, se confirmó que el joven ya estaba siendo investigado por un incidente similar ocurrido el 25 de septiembre.

En los operativos intervino personal del Departamento de Seguridad Metropolitana y del UESPO, unidad encargada de llevar adelante la irrupción. Las diligencias concluyeron sin incidentes, y el acusado fue demorado, quedando a disposición de la Justicia.

Este lunes, en audiencia de formulación de cargos, la jueza Carina Álvarez avaló tanto los cargos presentados por la fiscalía como el pedido de prisión preventiva para el imputado.