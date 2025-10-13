Una maniobra sospechosa los delató: llevaban cocaína para repartir en Roca

Dos jóvenes que distribuían droga fueron detenidos en el cuando intentaban escapar de un control policial. Llevaban 22 envoltorios de cocaína listos para la venta y circulaban en una moto sin papeles, n el norte de Roca.

Un simple control preventivo terminó con la caída de dos delivery de droga en el barrio Alfonsina Storni de Roca. Los jivenes venían en moto, tranquilos, hasta que vieron el patrullero y pegaron una vuelta en “U”. Esa maniobra bastó para que los efectivos de la Comisaría 21° les pusieran el ojo encima.

El episodio ocurrió cerca de las cuatro de la madrugada del domingo. Los uniformados patrullaban la zona cuando vieron pasar una motocicleta tipo chopera. A los pocos metros, los ocupantes giraron bruscamente para escapar. Lo que no sabían es que ya los tenían marcados.

Los policías los interceptaron a los pocos metros y comenzaron con el cacheo. Nerviosos, los dos jóvenes intentaron explicar que “iban a buscar algo”, pero las versiones no cerraban por ningún lado.

La mochila negra que los condenó

En medio de la requisa, uno de los agentes revisó una mochila negra que llevaba el acompañante. Adentro había una bolsa de nylon con 22 envoltorios de cocaína, prolijamente armados y listos para la venta.

Los dos jóvenes quedaron detenidos tras una corta persecución

Todo quedó filmado y asegurado como evidencia, mientras los sospechosos o en silencio, sabiendo que estaban hasta el cuello. El rodado también fue secuestrado, ya que no tenía papeles ni patente visible.

En el operativo intervino personal de Tránsito Municipal y la Justicia Federal, que tomó el caso por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Uno imputado y la investigación abierta

El Área de Atención Inicial de la Fiscalía Federal ordenó el secuestro de la droga y la notificación judicial de uno de los implicados, de 20 años, que quedó imputado.