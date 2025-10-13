Por una falla mecánica, un auto fue consumido por el fuego en medio de la ruta y dos jóvenes se salvaron

En la madrugada de este domingo, un vehículo quedó completamente consumido por el fuego en la zona oeste de Roca, sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del canal principal de riego. El siniestro requirió la intervención de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Comisaría 21 y personal de la Dirección de Tránsito, que resguardaron el área mientras se combatían las llamas. La circulación fue interrumpida durante el operativo y se normalizó una vez extinguido el fuego.

El automóvil involucrado, un Ford Focus, era ocupado por dos jóvenes que lograron descender por sus propios medios minutos antes de que se iniciara el incendio. Afortunadamente, no sufrieron heridas ni lesiones. Si bien las causas del siniestro aún no fueron determinadas oficialmente, se presume que se trató de un desperfecto mecánico que habría generado una explosión seguida de fuego, según las primeras observaciones en el lugar.

Los Bomberos trabajaron intensamente para controlar el foco ígneo, que afectó casi en su totalidad la estructura del vehículo. El fuego provocó importantes daños materiales y dejó el rodado completamente inutilizado. La rápida intervención de los equipos permitió evitar la propagación hacia zonas cercanas y garantizar la seguridad de quienes circulaban por la ruta en ese momento.

El tránsito estuvo interrumpido mientras trabajaron los bomberos

Desde la Comisaría 21 se informó que se labraron las actuaciones correspondientes y que se dio intervención a la fiscalía de turno para determinar las causas del hecho. Personal de Tránsito colaboró con el corte preventivo de la ruta y el ordenamiento vehicular, mientras se desarrollaban las tareas de extinción y enfriamiento. No se registraron otros vehículos involucrados ni daños a terceros.

