Una conductora perdió el control y cayó con su auto a un canal de riego

Un susto importante pero sin heridos se registró este sábado en Fernández Oro, cuando una conductora perdió el control de su vehículo y terminó dentro de un canal de riego.

El hecho ocurrió en la zona de Costa Esperanza y Costa Linda, a la altura del segundo salto por calle Irigoyen, aproximadamente. Según informaron fuentes locales, el camino presentaba baja visibilidad, lo que habría provocado que la mujer se asustara y desviara su marcha, cayendo finalmente al canal.

Afortunadamente, la conductora logró salir por sus propios medios y no sufrió heridas. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y personal de salud, que llegaron de inmediato para brindar asistencia y controlar la situación.

El vehículo sufrió daños materiales, mientras que las autoridades reiteraron la importancia de conducir con precaución, especialmente en caminos rurales y con condiciones de visibilidad reducida.

El incidente generó preocupación entre los vecinos de la zona, donde los caminos de ripio y la falta de iluminación suelen representar un riesgo adicional para quienes circulan en horarios nocturnos o con neblina.