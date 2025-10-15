Intentaron secuestrar a un profesor de danza en La Matanza

Un violento intento de secuestro en la localidad de González Catán, La Matanza, dejó en estado de shock a vecinos y familiares. La víctima fue Damián Luque, reconocido profesor de bachata de la zona, quien fue interceptado mientras se dirigía al cumpleaños de una amiga el viernes 10 de octubre por la noche.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:15, a ocho cuadras de la comisaría local, donde más tarde se radicó la denuncia. Según consta en la denuncia y en registros de cámaras de seguridad, Luque solicitó un viaje por aplicación desde su domicilio hacia Villa Dorrego, pero el chofer tomó un recorrido distinto al indicado.

“Cuando bajo, noto que tengo a dos personas atrás y dos adelante. Tres hombres me abordaron, me amenazaron con un arma e intentaron meterme en un auto mientras me tapaban la cara”, relató Luque. Los delincuentes trataron de introducirlo en un Fiat Cronos gris plomo, gritando: “Quedate quieto, subí al auto o te matamos”.

Durante el forcejeo, le robaron una mochila con 20 mil pesos y documentación, pero Luque logró escapar al golpear con patadas a los atacantes y llegó a la comisaría para pedir ayuda.

El profesor, director del estudio Studio 4 Tiempos en el centro de González Catán, decidió cancelar sus clases y cerrar temporalmente el estudio. “Gracias a Dios estoy bien, con amigos y familia que me acompañan. Es horrible contarlo y haberlo vivido en carne propia. No quiero pensar qué podría haber pasado si lograban meterme al auto”, reflexionó Luque.

El episodio encendió la alerta en la comunidad y plantea nuevas preguntas sobre la seguridad en la zona, mientras las autoridades continúan con la investigación para dar con los responsables del ataque.