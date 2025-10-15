Dolor en San Martín de los Andes: apareció sin vida un vecino que era buscado

Pasadas las 13.30 de este miércoles, personal de la Comisaría N°43 de San Martín de los Andes confirmó el hallazgo sin vida de un vecino que era intensamente buscado desde hace varios días.

El cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de un arroyo entre el barrio Vega Maipú y la subida Los Pinos, zona que conecta con Chacra 30.

Según información extraoficial, vecinos, amigos y familiares se habían organizado para colaborar con la búsqueda. Fue una de las personas que recorría la zona quien divisó el cuerpo a la vera del arroyo y dio aviso inmediato a la Policía.

Intervención policial y tareas de Criminalística

Minutos después del aviso, efectivos de la Comisaría 43 se hicieron presentes en el lugar y confirmaron el hallazgo.

De inmediato, se convocó al personal de Criminalística, que permanecía en la zona durante la tarde realizando las pericias correspondientes para establecer las causas del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre las circunstancias que habrían derivado en la muerte del vecino.

Fuentes policiales indicaron que se espera el resultado de las pericias y la autopsia para avanzar en la investigación.

Zona del hallazgo y operativo de búsqueda

El área donde se produjo el hallazgo es un sector boscosa y con curso de agua, lo que habría dificultado las tareas de rastrillaje.

La búsqueda del vecino se había intensificado en las últimas horas, con la colaboración de familiares, voluntarios y fuerzas de seguridad locales.