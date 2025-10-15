La ex de Nico González aseguró que la engañó con Sabrina Rojas y contó su dolor: “No quería vivir”

Después de meses de silencio, Paloma Silberberg decidió hablar y su testimonio dejó al descubierto el costado más doloroso de su ruptura con Nico González, futbolista de la Selección Argentina. La joven rompió el hermetismo en una entrevista con Puro Show (El Trece) y no solo confirmó que atravesó una crisis emocional profunda tras la separación, sino que además deslizó que el jugador la habría engañado con Sabrina Rojas.

La historia venía dando vueltas desde agosto, cuando se confirmó el final de la relación entre el delantero y Silberberg, tras casi dos años de noviazgo y convivencia en Europa. En aquel momento, un video que mostraba a González muy cerca de Rojas en un boliche alimentó las sospechas de infidelidad, aunque ninguno de los involucrados había hecho declaraciones públicas… hasta ahora.

“En un momento toqué fondo. Sentí cosas muy feas cuando corté. Se me venía el mundo abajo y no tenía ganas de vivir. Estuve con mucha angustia porque fue todo de un día para el otro: veníamos bien y de golpe, mal. No pudimos remontarlo, no había forma y eso a mí me dolía muchísimo porque yo había apostado todo por esta relación”, confesó Paloma Silberberg, visiblemente dolida.

La influencer recordó que con Nico González habían planeado un futuro juntos. A principios de julio, incluso, se habían mostrado enamorados disfrutando de unas vacaciones en Euro Disney. Pero, según relató, todo cambió abruptamente. “No había pasado nunca nada tan público como esto último, que ya aclaré que no fue el motivo por el cual cortamos, pero siempre hubo cosas”, señaló, dejando entrever que la desconfianza ya venía de antes.

Sin rodeos, Paloma tildó al futbolista de “infiel” y explicó que la dinámica de su relación terminó desgastándola. “Medio que los futbolistas se comen la peli de ser infieles y están todas las minas atrás y ellos ceden. Te da bronca siendo pareja, sí. Yo no era celosa, pero cuidaba lo mío hasta que se me fue de las manos. O era celosa, pero con motivos”, admitió, sincera y sin filtro.

Consultada sobre el presunto encuentro entre Sabrina Rojas y Nico González en un vip, la joven fue categórica: “Pasaron cosas”. Y aunque aseguró que no tiene interés en hablar con la actriz, fue clara al marcar su postura. “Yo con Sabrina no hablé pero tampoco me interesa hablar. La mejor si me la cruzo, la saludo y está todo bien, pero no es que necesite hablar con ella, para nada”, expresó.

Para cerrar, Paloma Silberberg volvió sobre las imágenes que se hicieron virales y, sin titubear, reafirmó su convicción. “Para mí sí pasó algo, aunque digan que no. Entiendo que pasó un montón de tiempo, pero para mí algo hubo”, sentenció. Su testimonio no solo reavivó el escándalo, sino que también mostró el costado más humano de una separación que la marcó profundamente.