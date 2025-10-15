Nación apeló el fallo de la Justicia Federal que ordenaba reparar la Ruta 151

Nación apeló el fallo del juez Hugo Greca que ordenaba reparar de manera urgente la Ruta 151 y volvió a postergar una solución que ya no admite demoras. Mientras la Justicia Federal había fijado plazos concretos para empezar las obras, el Vialidad Nacional decidió recurrir la sentencia y estirar el proceso, y dejó en pausa la principal vía de comunicación entre el Alto Valle y la Confluencia con el norte del país.

La apelación sorprendió a las autoridades rionegrinas, que esperaban que el fallo judicial marcara un punto de inflexión. El dictamen de la Justicia Federal había reconocido el derecho colectivo a la seguridad vial y ordenado al Estado Nacional presentar un plan de obras en diez días y comenzar los trabajos en noventa. Pero en vez de avanzar, Nación eligió dilatar las esperadas soluciones.

El gobernador Alberto Weretilneck dio a conocer la noticia y fue contundente: "Vuelven a desconocer los argumentos presentados y documentados. En lugar de cumplir con la sentencia y presentar un plan de reparación para la Ruta 151, lo que están haciendo es patear el problema para adelante y mostrar que no les importa Río Negro". La frase refleja el malestar creciente en la provincia, donde el estado de la ruta ya fue reconocido como crítico por el propio el Gobierno de Javier Milei y por Vialidad Nacional.

La ruta Nacional 151 no es solo una vía de tránsito: es una vía clave para el desarrollo del norte provincial y es la vía de acceso a Vaca Muerta, una región clave para el desarrollo energético y económico del país. Es parte de la vida cotidiana de miles de personas. Pero hoy está marcada por el abandono. Baches, banquinas destruidas, falta de señalización. Un escenario que, lejos de mejorar, se agrava con cada día que pasa sin obras.

Los huellones, pozos y banquinas descalzadas son una constante en la ruta Nacional 151

Además del gobernador, varios intendentes se sumaron al recurso de amparo. El pedido es claro: que Nación cumpla con lo que la Justicia ordenó. Pero desde Buenos Aires, la respuesta fue otra. "Poco le importa al centralismo porteño este reclamo conjunto", dijo Weretilneck, en un mensaje que busca visibilizar lo que considera una falta de sensibilidad política.

Mientras tanto, la Ruta 151 sigue igual. Y quienes la recorren, también: con precaución extrema, con bronca, y con la sensación de que el tiempo pasa, pero las decisiones no llegan.