“Lo mató para robarle el auto”: revelan el móvil del crimen del remisero en Concordia

La fiscal Daniela Montagie, a cargo de la investigación por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio en Concordia, brindó este jueves nuevos detalles sobre el caso que involucra a Pablo Laurta, también imputado por el doble femicidio ocurrido días después en Córdoba. Según sostuvo la funcionaria judicial, Laurta habría asesinado al chofer con el objetivo de robarle el auto y trasladarse hasta la provincia mediterránea, donde perpetró los otros homicidios.

“Con el relevamiento de cámaras se constató que salen desde la ciudad de Concordia, desde la terminal. Una cámara lo capta bien al lado, a Palacio, que levanta el baúl desde adentro, baja, se saludan, guardan las pertenencias y viajan”, explicó Montagie. A partir de ese registro, la fiscal solicitó el rastreo de las antenas del celular de la víctima, lo que permitió establecer que el teléfono se apagó en la zona de General Campos, donde luego fue hallado el cuerpo.

“La imputación es por homicidio criminis causa. Lo mató con la intención de robarle el vehículo y dirigirse a Córdoba”, precisó Montagie al confirmar la prisión preventiva por 120 días dictada por la Justicia entrerriana. El abogado defensor, José Luis Legarrate, señaló que su cliente se abstuvo de declarar, aunque se mostró “colaborador” durante la audiencia.

“Es un proceso incipiente, no hace 24 horas que se le imputó el hecho. Hay evidencias por incorporar. Sería una irresponsabilidad profesional sumar argumentos a la situación de Laurta”, sostuvo Legarrate al ser consultado por la prensa.

Tras la audiencia, que concluyó minutos antes de las 11, Laurta fue trasladado desde los Tribunales de Concordia hacia la unidad penitenciaria donde permanece detenido. Durante su salida, volvió a lanzar declaraciones enigmáticas ante los medios: “Solo fui a rescatar a mi hijo”, dijo, repitiendo el tono desafiante que ya había mostrado en otras oportunidades.

Sus frases públicas —“Todo fue por justicia” y “Hay que venerarlo, es un mártir”— siguen despertando inquietud sobre su estado psicológico y la posible estrategia que su defensa podría adoptar en el futuro juicio. Mientras tanto, la fiscalía avanza en la recolección de pruebas para esclarecer el crimen del remisero, considerado el primer paso de una trágica secuencia criminal que conmocionó al país.