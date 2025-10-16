Paella, fiesta y pasajes a España: Centro Español celebra sus 62 años a lo grande

El próximo 15 de noviembre, el Centro Social, Cultural y Deportivo Español de Plottier celebrará sus 62 años de historia con uno de sus clásicos más esperados: la tradicional paella española, una cena show que reúne a la comunidad en una noche cargada de sabor, música y emoción. Este año, el evento tendrá un atractivo especial: entre los asistentes se sortearán dos pasajes para viajar a España, un incentivo que promete sumar aún más entusiasmo a una noche que ya es un hito en la vida cultural de la ciudad.

La celebración se realizará en la sede del club, ubicada en Avenida San Martín 50, con apertura de puertas a las 20 horas. Como es costumbre, el encuentro comenzará con una recepción con sabores típicos y continuará con la esperada paella, preparada por descendientes directos de los pioneros de la institución, quienes mantienen viva esta tradición culinaria ibérica que ha sabido echar raíces en la región. Además de la cena, la noche contará con espectáculos en vivo: la conducción estará a cargo de la reconocida Jorgelina Guarnieri, y la música llegará de la mano del grupo Duende Garrapata, prometiendo un repertorio festivo que acompañará la velada hasta bien entrada la madrugada.

La propuesta, que combina gastronomía, cultura y comunidad, refleja el espíritu del Centro Español y su vínculo con generaciones de familias de Plottier. Como todos los años, el evento es posible gracias al esfuerzo conjunto de jugadores, jugadoras, entrenadores, colaboradores y el equipo que mantiene viva esta tradición.También se destaca la colaboración de empresas neuquinas, que con su apoyo hacen posible una experiencia cuidada hasta en los más mínimos detalles.

El valor de la tarjeta es de $80.000 e incluye recepción, plato principal (paella), postre y show. Las bebidas se adquieren por separado en las barras habilitadas durante la noche. Las entradas pueden conseguirse en la secretaría del club a partir de las 17 horas, o en el local "Convidame" Plottier (Av. San Martín y Perito Moreno) en horario corrido de 8:30 a 20:30.