Se derrumbó un puente peatonal en la General Paz tras el impacto de un camión

Un grave incidente vial ocurrió este jueves en la Avenida General Paz, cuando un camión impactó contra un puente peatonal, provocando el derrumbe parcial de la estructura. El hecho tuvo lugar a la altura de la calle Madariaga, en sentido hacia el Río de la Plata, muy cerca del Autódromo de Buenos Aires.

De acuerdo con las primeras informaciones, el choque del camión contra la parte inferior del puente generó un colapso inmediato de uno de los tramos, que cayó sobre la calzada. Milagrosamente, no se registraron víctimas ni heridos, aunque el accidente provocó un enorme caos vehicular en toda la zona.

El tránsito permanece totalmente cortado desde la Avenida 27 de Febrero, y los vehículos son desviados por arterias alternativas, lo que genera importantes demoras en el ingreso y egreso de la ciudad. En el lugar trabaja un amplio operativo del SAME, la Policía de la Ciudad y personal de la Comisaría Vecinal 8C, mientras se realizan tareas de remoción de escombros y peritajes estructurales.

Fuentes oficiales indicaron que la estructura será evaluada por ingenieros viales para determinar si existe riesgo de nuevos desprendimientos y definir los trabajos de reparación y refuerzo.

Por el momento, las autoridades recomiendan a los conductores evitar circular por la zona del Autódromo y utilizar vías alternativas hasta que finalicen las tareas de seguridad y limpieza.