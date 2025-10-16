¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 16 de Octubre, Neuquén, Argentina
FUE EN ALUMINÉ

¿Será Justicia? Le dieron sólo 3 años por abusar sexualmente de una nena de su familia

Además no deberá ir a la cárcel. Aprovechó el vínculo para violentar a la menor, durante un gran lapso de tiempo

Por Redacción

Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 14:26
Confirmaron la condena

Un hombre que abusó sexualmente de una nena de su familia fue condenado a sólo tres años de prisión. Lo hizo de manera reiterada, aprovechando el vínculo que los unía.

Todo ocurrió en Aluminé, y quien dio a conocer la sentencia (que en realidad se ratificó)  fue el tribunal de Impugnación a pedido de la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, que había solicitado la confirmación del fallo.

La calificación es “abuso sexual simple agravado por el vínculo y con modalidad continuada”.

Abuso reiterado

Según la investigación, los hechos ocurrieron en distintos momentos dentro de una vivienda familiar, tanto por la tarde como durante la noche, cuando el acusado visitaba a la víctima.

Cabe recordar que el caso fue elevado a juicio y el 2 de julio de este año, se lo condenó. La fiscal Pizzipaulo argumentó que el tribunal del juicio “pudo y logró establecer que los dichos de la niña son ciertos, coherentes y sin contradicciones ni injerencias de terceros”.

