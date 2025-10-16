¿Será Justicia? Le dieron sólo 3 años por abusar sexualmente de una nena de su familia

Un hombre que abusó sexualmente de una nena de su familia fue condenado a sólo tres años de prisión. Lo hizo de manera reiterada, aprovechando el vínculo que los unía.

Todo ocurrió en Aluminé, y quien dio a conocer la sentencia (que en realidad se ratificó) fue el tribunal de Impugnación a pedido de la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, que había solicitado la confirmación del fallo.

La calificación es “abuso sexual simple agravado por el vínculo y con modalidad continuada”.

Abuso reiterado

Según la investigación, los hechos ocurrieron en distintos momentos dentro de una vivienda familiar, tanto por la tarde como durante la noche, cuando el acusado visitaba a la víctima.

Cabe recordar que el caso fue elevado a juicio y el 2 de julio de este año, se lo condenó. La fiscal Pizzipaulo argumentó que el tribunal del juicio “pudo y logró establecer que los dichos de la niña son ciertos, coherentes y sin contradicciones ni injerencias de terceros”.