Dónde están ubicadas las 24 nuevas garitas de colectivo que instaló la municipalidad en barrios de Neuquén

La Municipalidad de Neuquén avanza con la modernización del sistema de transporte público con la instalación de 24 nuevas garitas de colectivos en diferentes sectores de la ciudad. Se trata de estructuras accesibles y confortables que buscan mejorar la espera de los pasajeros y acompañar el crecimiento urbano.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, explicó que la medida responde “a una demanda esperada por muchos vecinos” y precisó que la inversión municipal para esta etapa alcanzó los $129.000.000.

La primera de las nuevas garitas fue colocada en un punto simbólico y muy solicitado: la esquina de Buenos Aires y Leloir, a pocos metros de la Universidad Nacional del Comahue.

Importante inversión

Según detalló Espinosa, las estructuras son de diseño moderno y accesible. Cada una está compuesta por tres módulos —dos con asientos y otro adaptado para personas usuarias de sillas de ruedas—, aunque en zonas de mayor movimiento se instalarán garitas de cuatro módulos.

“Estas nuevas garitas acompañan la dinámica del sistema de transporte de la ciudad”, señaló el funcionario, quien recordó que Neuquén cuenta actualmente con 1.300 paradas oficiales y 380 garitas.

Las ubicaciones fueron definidas por el área de Planificación de Transporte, priorizando los puntos con mayor demanda. Las nuevas estructuras se distribuyen en barrios como San Lorenzo, Bouquet Roldán, Parque Industrial, Belgrano y Limay, entre otros.

Espinosa adelantó que se prevé continuar con nuevas etapas: “Necesitábamos este complemento, y se sumarán más para seguir fortaleciendo el sistema”. Además, destacó que una vez instaladas, las garitas pueden ser utilizadas de inmediato por los vecinos.