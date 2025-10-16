La industria del entretenimiento digital argentino suma un nuevo hito: el próximo 14 de diciembre, se llevará a cabo la primera edición del Martín Fierro de canales de streaming, un evento inédito que premiará a los principales creadores de contenido en vivo y "On demand" del país. La gala tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y será transmitida en simultáneo por el canal de YouTube de Olga y la señal de aire de Telefe, lo que anticipa una masiva convocatoria tanto en redes como en televisión.

La organización del evento está a cargo de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina), mientras que la producción integral estará en manos de FIVE (@fiveproevents), la misma productora neuquina que desde 2017 lleva adelante el Martín Fierro Digital, y que en 2024 realizó una de las ediciones más convocantes de su historia con más de 600 invitados en Ruth Haus, transmitida por Canal 13. Este nuevo reconocimiento se enfocará exclusivamente en el universo del streaming, premiando a los canales, programas en vivo, contenidos "On demand", creadores independientes y comunidades digitales que han transformado el consumo audiovisual en los últimos años.

Con esta nueva apuesta, FIVE continúa consolidando su liderazgo en la producción de eventos de gran escala. Fundada en Neuquén y con más de 20 años de trayectoria, la empresa desembarcó en Buenos Aires en 2008 y desde entonces ha formado parte del top 10 de productoras más destacadas del país, llevando adelante shows de artistas internacionales como Aerosmith, New Order y Cirque du Soleil, además de producir festivales masivos en toda la región.

El Martín Fierro Streaming se suma así al calendario de premiaciones más esperadas del año, con una mirada fresca y acorde a las nuevas formas de comunicación digital, y promete ser una noche histórica para la comunidad del contenido online en Argentina.