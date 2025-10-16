La comunidad educativa del IPET 267 “Antonio Graziano” de Bell Ville, de Córdoba, atraviesa momentos de profunda conmoción luego de que se viralizara un video en el que un alumno, durante su viaje de egresados a Bariloche, aparece disfrazado de “mujer violada”. El hecho generó un amplio repudio social, y desde la institución se manifestaron con firmeza al respecto.

Cecilia Miatelo, directora del establecimiento, habló con Cadena 3 y expresó su indignación ante lo ocurrido: “Estamos absolutamente conmocionados y repudiamos la situación. Este es un hecho totalmente lamentable que no refleja el trabajo que se realiza en la institución”.

El polémico disfraz (que incluía un vestido roto, manchas rojas simulando sangre y la palabra “violada” escrita en la espalda) fue difundido en redes sociales, lo que potenció el repudio generalizado. Aunque el viaje fue organizado de forma privada, Miatelo aclaró que esto no exime a los responsables de las consecuencias sociales y éticas del acto: “El viaje a Bariloche es una actividad privada, autorizada y pagada por los padres de los estudiantes. No está conectada institucionalmente con la escuela”.

En relación con el abordaje pedagógico dentro del colegio, la directora remarcó que el IPET 267 trabaja activamente en educación sexual integral (ESI). Sin embargo, reconoció con preocupación que este hecho revela falencias en los aprendizajes significativos. “Hay algo que estos alumnos no han aprendido o estos aprendizajes no fueron lo suficientemente significativos para ellos”, señaló.

“Repudio total, obvio. Esto está manifestado en los comunicados de los otros alumnos, tanto de ese curso como de las otras divisiones”, dijo la directora, y agregó que el comportamiento de este grupo dejó a la escuela “expuesta a la mirada social que nos condena”.

Según la directora, el hecho ocurrió en el ámbito privado de una habitación, pero la viralización del video traspasó esos límites: “Lo que sí sabemos es que esto ha sido dentro de una habitación y que no ha salido de ahí. El problema es que se viralizó en las redes”, señaló.

Sobre las posibles medidas a tomar, anticipó que el lunes, cuando los estudiantes regresen a clases, se evaluará la situación. “Veremos qué acciones reparadoras deberán realizar. Esto es un claro atentado a nuestro acuerdo de convivencia”, sostuvo.

Finalmente, Miatelo reafirmó el compromiso del IPET 267 con la formación integral de sus alumnos: “Creemos que como escuela, nuestro trabajo es profundizar no solamente con ellos, sino también con todos los estudiantes”, concluyó.