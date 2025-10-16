Quién es el ex Gran Hermano que cayó preso y cuál es el delito que cometió

La salida de la última edición del famoso reality no apagó el interés por sus protagonistas. De hecho, varios de ellos volvieron a aparecer en los medios por cuestiones ajenas al juego televisivo. En este caso, uno de los exparticipantes terminó en el centro de una investigación penal tras ser allanado por agentes policiales en su domicilio. El episodio generó sorpresa entre seguidores y periodistas del espectáculo.

El implicado es Joel Ojeda, quien integró la casa más famosa del país en el ciclo anterior. Según trascendió, fue notificado por la Justicia por haber promocionado casinos clandestinos de manera reiterada a través de sus redes. Aunque recuperó la libertad tras declarar, quedó imputado y bajo la mirada de la fiscalía.

Los detalles del operativo se conocieron en vivo durante la emisión del programa Puro Show. Allí, Pampito interrumpió la charla para informar la novedad y le cedió la palabra a su compañera Fernanda Iglesias, quien amplió el cuadro de situación. La periodista explicó que Joel Ojeda ya había sido advertido sobre las implicancias legales de su actividad.

Iglesias señaló que Ojeda había sido citado por Lotería Nacional meses atrás para notificarle que estaba incurriendo en un delito, pero que continuó promocionando estos casinos durante cuatro meses más. Esa desobediencia fue clave para que se ordenara el allanamiento de su hogar y el secuestro de dispositivos electrónicos.

El propio Joel Ojeda se manifestó en su cuenta de X sobre lo ocurrido: “Nunca estuve detenido, ni esposado. Si allanaron mi casa 12 PERSONAS para buscar quien sabe qué, por supuesto no encontraron nada. Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos de la jubilación de mi vieja. Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país”. Sus palabras generaron repercusión y sumaron polémica al caso.

"No les parece? Es increíble, me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes. Puro circo para tapar las cosas que de verdad son importantes", sentenció

Durante el procedimiento, se detalló que el sistema que utilizaba para promocionar los enlaces consistía en subir imágenes insinuantes acompañadas de encuestas y, mediante un enlace oculto, redirigir a los usuarios a un número de WhatsApp. Ese chat automático incluía un mensaje predeterminado con un código que lo vinculaba directamente a Joel Ojeda bajo la apariencia de una agencia de marketing.

El debate entre los panelistas fue intenso. Mientras Pampito relativizó la conducta, su compañera Angie Balbiani fue terminante al afirmar que la comisión de un delito convierte a cualquier persona en responsable penal, más allá de su fama o intenciones. Aunque el exconcursante quedó libre horas después, deberá presentarse en la fiscalía ubicada en Paseo Colón para continuar con el proceso y evitar consecuencias más serias.