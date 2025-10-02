Un insólito episodio tuvo lugar en una reconocida verdulería de la ciudad de Villa La Angostura, cuando un hombre ingresó al local supuestamente con intenciones de pedir trabajo, pero terminó robándose un celular en un momento de descuido del personal.

El hecho ocurrió días atrás y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. En las imágenes se observa cómo el sujeto, ya conocido en el ambiente delictivo local, conversa brevemente con los empleados, y luego aprovecha un instante de distracción para tomar el teléfono de uno de ellos y guardarlo en el bolsillo trasero de su pantalón. Acto seguido, se retira del lugar como si nada hubiera pasado.

Tras la denuncia realizada por los damnificados, la Brigada de Investigaciones inició un operativo de seguimiento y logró identificar al ladrón gracias a las imágenes captadas por las cámaras. Horas después, efectivos policiales lo interceptaron en la vía pública y procedieron a su demora. El sujeto fue puesto a disposición de la Comisaría N°23, donde se tramitan las actuaciones judiciales correspondientes por el hecho.

La situación generó indignación entre los trabajadores de la verdulería, ubicada sobre calle Perito Moreno, quienes confiaron en la persona que llegó al local pedido de una changa y terminó engañándolos.