Jueves 02 de Octubre, Neuquén, Argentina
EN RINCÓN DE LOS SAUCES

La Justicia investiga violenta pelea entre jóvenes a la salida de un boliche

El hecho, ocurrido entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de septiembre, quedó registrado en un video que se viralizó y ahora la fiscalía inició una investigación de oficio, aunque hasta el momento no hubo denuncias de damnificados.

Por Redacción

Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 12:50
Así fue el enfrentamiento que se dio frente al boliche de Rincón de Los Sauces/ Captura de video-Gentileza

Golpes, patadas, forcejeos y una violencia extrema desplegada entre un grupo de jóvenes que durante la noche del 28 de septiembre y la madrugada del 29 se enfrentaron  a la salida del boliche ‘Vip’ de Rincón de Los Sauces.

Las escenas se viralizaron a través de un video, y ahora la fiscalía de esa ciudad está tratando de dilucidar lo ocurrido, mediante una investigación que comenzó espontáneamente, ya que hasta el momento no existen denuncias de ningún damnificado.

De hecho, a través de un comunicado, la fiscal Rocío Rivero pidió que los que hayan sido testigos de lo ocurrido se acerquen a aportar su testimonio. “Podrán  presentarse en la sede de la fiscalía en Rincón de los Sauces, ubicada en Hipólito Irigoyen 618 de la localidad” detalló, mediante ese escrito.

 

Investigación en marcha 

Rivero también informó que pidió el aporte de la Comisaría 35.  Allí solicitó  los libros de guardia y dispuso que personal policial analice las imágenes que se volvieron virales, para tratar de identificar a las personas involucradas. Incluso requirió ubicar a posibles víctimas y testigos —mediante  redes sociales— y realizar una inspección en el lugar, para obtener registros de cámaras de seguridad del boliche.

Volviendo al episodio, se presume que ocurrió el último día de septiembre (entre la noche del 28 y madrugada del 29) y que pasó en las inmediaciones de Vip, un local bailable muy popular.

 

