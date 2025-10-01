Un extenso viaje en taxi terminó en una situación insólita y frustrante para el chofer, que recorrió más de 30 kilómetros desde Cipolletti hasta Centenario solo para que su pasajera, al llegar a destino, dijera que no tenía dinero para pagar.

Todo ocurrió durante la madrugada del lunes. Alrededor de las 5.40, efectivos de la Comisaría 52 fueron alertados por un conflicto entre un taxista y una mujer en la zona de Honduras y Libertador, en Centenario.

Según informó la Policía, la pasajera (una mujer de 42 años, oriunda de Córdoba pero residente en Río Negro) solicitó un viaje desde Cipolletti con destino final en Centenario. Sin embargo, durante el trayecto pidió hacer varias paradas en distintos puntos, lo que encendió la alerta del chofer. El recorrido terminó siendo más extenso de lo habitual.

Al llegar finalmente a Centenario, la mujer aseguró que no tenía dinero para abonar el viaje. Dijo que su pareja, que vive en una casa de calle Los Onas, podía hacerse cargo del costo. El taxista la llevó hasta allí, pero minutos después ella volvió a salir con la misma respuesta: no tenía plata.

Frente a la situación, la Policía intervino y trasladó a la mujer a la sede policial, según informó Centenario Digital, donde quedó demorada por presunta estafa. Horas más tarde fue notificada del inicio de una causa judicial y recuperó la libertad. El taxista, por su parte, sufrió una importante pérdida económica tras un viaje largo que nadie pagó.