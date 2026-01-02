Un violento episodio se registró pasada la medianoche de este viernes en la ciudad de Resistencia, Chaco, cuando un hombre fue atacado con un cuchillo y sufrió heridas en la cabeza, por lo que debió ser trasladado de urgencia al hospital local.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas y consignaron medios locales, el hecho ocurrió en la intersección de la avenida Belgrano y la calle Enrique Larrieta.

Daños a un vehículo y desorden en la zona

Además del ataque con arma blanca, el agresor apuntó contra el automóvil de la víctima, al que le provocó daños en el chasis y en la vidriera utilizando un trozo de mampostería.

La situación generó desorden en la vía pública, lo que motivó la intervención policial.

En el lugar se hizo presente personal de la División Patrulla Preventiva, que logró reducir a los involucrados y secuestrar los elementos utilizados en la agresión.

Detenidos y secuestros

Como resultado del operativo, fue aprehendido un joven de 27 años, señalado como autor del ataque, y una mujer de 33, acusada de promover desorden en la vía pública, en infracción al Código de Faltas Provincial.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría Sexta de Resistencia, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Motocicleta incautada

Durante el procedimiento también se incautó una motocicleta Honda Wave 110 cc, que no contaba con chapa patente ni medidas de seguridad, en el marco de las actuaciones policiales.