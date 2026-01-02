Un jubilado de 82 años murió luego de ser atropellado y abandonado en la vía pública en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut. El episodio se registró el viernes 26 de diciembre, cuando la víctima cruzaba la calle y fue embestida por un vehículo cuyo conductor escapó del lugar sin asistirlo, según informaron medios locales.

El impacto le provocó heridas en la espalda y el rostro, por lo que efectivos policiales que acudieron al lugar solicitaron su traslado de urgencia al Hospital Zonal de Puerto Madryn.

Falleció tras una semana de internación

El hombre permaneció internado durante una semana debido a la gravedad de las lesiones. Finalmente, las autoridades médicas confirmaron su fallecimiento en el hospital, lo que dio lugar a un cambio en la calificación legal del caso.

La causa fue recaratulada como homicidio culposo con fuga

Conocido el deceso, el fiscal interviniente resolvió modificar la carátula de la investigación a homicidio culposo con fuga, una figura penal que contempla la muerte causada sin intención, agravada por la conducta del automovilista que no se detuvo a auxiliar a la víctima.

Avanza la investigación judicial

Las autoridades judiciales y policiales continúan con las medidas de rigor. En ese marco:

Se analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

Se toman testimonios de vecinos y testigos .

Se realizan peritajes para determinar la mecánica del hecho.

Testigos señalaron que el automóvil circulaba por la calle Lewis y que, tras el impacto, “escapó por otra calle”.

Buscan al conductor mientras la familia reclama justicia

La búsqueda del conductor involucrado sigue en curso. En paralelo, familiares del jubilado fallecido reclamaron justicia y pidieron colaboración para dar con el responsable del siniestro vial ocurrido en Puerto Madryn.