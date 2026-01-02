Un joven fue detenido en la zona costera del barrio Verde Limay luego de descubrir que tenía un arma de fuego de fabricación casera entre sus ropas. El procedimiento fue realizado por personal de la División Montada y Canes de la Policía del Neuquén.

Los efectivos policiales se encontraban realizando un patrullaje preventivo cuando divisaron a un sujeto en "evidente actitud sospechosa", tal cual describieron en un comunicado oficial. Durante la identificación pudieron constatar que portaba una "tumbera" con munición, por lo que demoraron al sujeto, secuestraron los elementos y dieron intervención a las áreas correspondientes de la Justicia.

Destacaron que el procedimiento se desarrolló con normalidad y sin personas lesionadas. El comunicado resaltó que reforzaron la "presencia policial en espacios públicos, promoviendo mayor seguridad para vecinos y vecinas".