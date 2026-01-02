La Justicia acusó a siete personas por una violenta secuencia que incluyó un robo de moto con disparos, un feroz ataque contra la policía y daños a un patrullero. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, la jueza de Garantías resolvió que ninguno de los acusados quede detenido. Tres llevarán dispositivos electrónicos y todos tienen prohibido acercarse a las víctimas, pero seguirán en libertad mientras avanza la investigación.

La escena más brutal ocurrió cuando tres de los imputados interceptaron a dos jóvenes en moto, derribaron a uno y, mientras estaba en el piso, uno de los agresores le disparó con un arma de fuego. El proyectil no lo alcanzó, pero el mensaje fue claro: la intención de matar estuvo presente. Después, se llevaron el vehículo y escaparon.

Tras una persecución, la Policía llegó a la casa de Paso Córdoba donde se refugiaban los siete acusados. Allí, lejos de rendirse, enfrentaron a los efectivos con insultos, amenazas y una lluvia de piedras. La resistencia fue feroz, con un ataque colectivo que puso en riesgo la vida de los uniformados y dejó en evidencia el desafío abierto a la autoridad.

El daño institucional: patrullero destrozado

En medio del enfrentamiento, una piedra impactó de lleno en el móvil policial interno 2773, rompiendo uno de sus cristales. El detalle es simbólico: la violencia no solo apuntó a las víctimas iniciales, sino también a la fuerza pública y sus recursos.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una pistola 9 milímetros en poder de uno de los acusados. El arma no tenía autorización legal, lo que derivó en la imputación por "tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil". Este hallazgo conecta directamente con el disparo inicial contra la víctima en el piso y refuerza la gravedad de la acusación. También se encontró en el domicilio un revólver calibre 22.

Pese a todo lo ocurrido -el disparo, el robo, el ataque colectivo y el daño al patrullero-, la jueza de Garantías resolvió que ninguno de los siete imputados quede tras las rejas. La medida cautelar se limitó a tobilleras eelctrónicas con rastreador satelital para tres de ellos y la prohibición de acercarse a las víctimas. La etapa penal preparatoria durará cuatro meses.