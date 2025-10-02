Neuquén, no lo entenderías: un auto terminó incrustado en una casa y los ocupantes escaparon en otro vehículo

Durante la mañana de este jueves, el barrio Santa Genoveva amaneció con la inusual postal de un auto incrustado entre las paredes y reja de una casa, y un árbol de la vereda. Se trata de un Peugeot 208 color blanco. Fue en la esquina de Entre Ríos y Alderete y en el lugar no había nadie.

"Vamos, vamos", se escuchó, y el arranque de otro auto que, presumiblemente, se habría llevado a los ocupantes, que lo abandonaron en el lugar. Así lo expresó la acompañante de una mujer, adulta mayor, que vive en esa casa.

Según el relato de la mujer con el Móvil de Prima Multimedios, todo pasó a las tres de la madrugada, cuando escuchó "el estampido", dijo. "Me despertó, fue algo tremendo, pero no me animé a salir", reconoció.

"Escuché a unos masculinos que hablaban, dijeron ´vamos vamos´, arrancó otro auto y se fueron, pero yo no me animé a salir", se explayó la mujer.

La mujer aseguró que no escuchó sirenas ni móvil policial, no obstante, la Policía tomó conocimiento del hecho a las 5:40 de la madrugada, según el radiograma que registraron los oficiales.

Por el momento no hubo presencia policial o municipal, y las familias del lugar están preocupadas para que se retire el vehículo.

