Con el Mundial a mitad de año, el calendario de clubes 2026 en el país se pondrá en marcha mucho más temprano que lo habitual y será la Copa Argentina quien rompa el hielo con la presentación del último campeón, Independiente Rivadavia, ante Estudiantes de Caseros (Primera Nacional) confirmada para el domingo 18 de enero.

No será el único partido de ese día, ya que Lanús, reciente campeón de la Copa Sudamericana, también dará inicio a su participación en la misma jornada siendo rival de Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero y participante del Federal A).

Lanús, último campeón de la Copa Sudamericana, inicia su temporada 2026 el 18 de enero por Copa Argentina.

Lo que resta definirse es el escenario neutral para cada uno de los compromisos, también sus horarios, aunque se especula que por las altas temperaturas todos los cruces del verano serán nocturnos.

Al día siguiente, el lunes 19, Estudiantes de La Plata, flamante ganador del Clausura, se medirá ante Ituzaingó (Primera B), mientras que el miércoles 21 se presentará el último finalista, Argentinos Juniors, contra Midland (ascendido a la Primera Nacional).

Clasifica a la Libertadores

Además de lo atractivo que resulta ver a equipos de la Liga Profesional medirse en 90 minutos a rivales del ascenso, la Copa Argentina continúa repartiendo una plaza a Copa Libertadores para su campeón.

Por esa vía fue que La Lepra mendocina logró meterse en el certamen de clubes más importante del continente por primera vez en su historia.

Deportivo Rincón es el único regional en Copa Argentina. Los neuquinos enfrentarán a San Lorenzo, pero todavía no tiene fecha asignada.

De los regionales, el único clasificado es el Deportivo Rincón de Neuquén, quien ya sabe que será rival de San Lorenzo, pero todavía no tiene fecha asignada para el duelo.