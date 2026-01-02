El incendio en el bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, que provocó al menos 40 muertos y 119 heridos, podría haber sido provocado por bengalas colocadas en botellas de champán situadas demasiado cerca del techo, dijo hoy viernes la fiscal general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, en una conferencia de prensa.

La cifra de víctimas mortales del incendio en un bar suizo se mantiene sin cambios, pero el número de heridos ascendió a 119, de los cuales 113 han sido identificados, informó hoy viernes el jefe de policía del cantón, Frederic Gisler, en una conferencia de prensa. La policía sigue trabajando para confirmar la identidad de los seis heridos restantes en el incendio del bar del centro turístico de esquí Crans-Montana en el suroeste de Suiza. El informe anterior indicaba que el incendio había dejado más de 110 heridos.

De los heridos, 71 son de Suiza, 14 de Francia y 11 de Italia. Aún no se ha determinado la nacionalidad de otras 14 personas, explicó Gisler. La identificación de las aproximadamente 40 víctimas que murieron en el incendio sigue en curso, agregó.

Mathias Reynard, presidente del Gobierno cantonal de Valais, dijo en la conferencia de prensa que alrededor de 50 de los heridos habían sido o serán trasladados a centros especializados en otros países europeos. Reynard también anunció que el 9 de enero se celebrará un funeral en Crans-Montana.

“Será una oportunidad para reunirnos y conmemorar a las víctimas, y para mostrarnos unidos como nación”, agregó.

