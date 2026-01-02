Murió la mujer que salió despedida de la camioneta luego de un vuelco en Quila Quina

La mujer que estaba en grave estado tras el accidente que se registró durante la tarde del jueves en la ruta que conduce a Quila Quina murió este viernes. La Subaru Outback en la que iba con otra mujer desbarrancó y volcó, cayendo uno 70 metros fuera de la calzada. Ambas estaban hospitalizadas en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

La víctima, de nombre Guadalupe y oriunda de Buenos Aires, había presentado una marcada desmejoría durante la madrugada de este viernes. Pese a los esfuerzos del personal de salud, murió a causa del cuadro clínico extremadamente delicado. La joven fue ingresada con lesiones severas, entre ellas líquido en uno de los pulmones, broncoaspiración con contenido estomacal, desprendimiento de intestino, laceración hepática y fracturas vertebrales. La noticia del fallecimiento provocó una profunda conmoción entre familiares y allegados que se encontraban en el nosocomio.

Cómo fue el incidente vial que terminó con el desbarranco de la camioneta

Según informaron desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, el siniestro ocurrió alrededor de las 17:30, a aproximadamente un kilómetro del puente del arroyo Pil Pil, cuando perdieron el control tras intentar esquivar a una motocicleta.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que una de las mujeres permanecía dentro del vehículo con el cinturón de seguridad colocado, mientras que la segunda se encontraba fuera de la camioneta, tras haber sido despedida como consecuencia del impacto. Esta última fue considerada paciente grave, por lo que se realizaron complejas tareas de rescate para su extracción y traslado urgente en ambulancia, quedando internada en estado crítico.

En tanto, la otra ocupante se encontraba consciente y deambulando, fue asistida en el lugar y posteriormente derivada a un centro de salud para su evaluación médica preventiva.

El operativo demandó la intervención de cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del SIEN, Policía del Neuquén, Parque Nacional Lanín, Guardaparques, ICE y Gendarmería Nacional, debido a la complejidad del terreno y la magnitud del desbarrancamiento.