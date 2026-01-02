Benjamín Vicuña recibió el 2026 lejos de los flashes, pero muy activo en sus redes sociales. El actor decidió pasar Año Nuevo en Chile junto a sus hijos Magnolia y Amancio y compartió una serie de imágenes que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores. Con un paisaje de mar de fondo y un clima íntimo, el chileno se mostró reflexivo y enfocado en el disfrute familiar.

A través de su cuenta de Instagram, Benjamín Vicuña publicó postales del último atardecer del 2025 acompañado de sus seres queridos. “El último atardecer del año. Les deseo lo mejor para este año que viene. Que sea un bonito 2026, lleno de amor”, escribió el actor, dejando ver un momento de calma y conexión con sus hijos en un entorno natural.

Sin embargo, el posteo no pasó inadvertido y generó un intenso debate entre los usuarios. Muchos comentarios apuntaron directamente a la comparación con Eugenia la China Suárez, madre de los niños, destacando la aparente felicidad de Magnolia y Amancio junto a su padre. “Los niños se ven más niños y reales junto al padre”, escribió un seguidor.

Las opiniones se multiplicaron y algunos mensajes fueron todavía más filosos. “En cosas simples está la felicidad de los niños”, “Bellos niños, con papi” y “Esos pequeños sí saben de infancia real” fueron solo algunas de las frases que coparon la publicación de Benjamín Vicuña y encendieron la polémica virtual.

Frente a esta situación, no tardaron en aparecer usuarios que salieron a defender a la China Suárez. Varios remarcaron que no era necesario comparar y cuestionaron a quienes sacaban conclusiones apresuradas desde una imagen. “¿Ellos te lo dijeron?” y “No hace falta decirlo, se nota solo” fueron algunos de los comentarios que buscaron equilibrar el debate.

Días antes, Eugenia la China Suárez había celebrado la Navidad en Buenos Aires junto a sus hijos y Mauro Icardi, antes de regresar a Turquía para retomar su vida junto al futbolista del Galatasaray. Desde Instagram, la actriz compartió cada detalle del festejo familiar.

Entre esas imágenes hubo una que desató una nueva controversia. Se trató de una foto de Amancio con un obsequio de Mauro Icardi: un portarretrato donde aparece el niño con la camiseta del Galatasaray, con el número 9 que utiliza el futbolista, posando en el vestuario del club turco.

Para muchos usuarios, ese gesto fue leído como una chicana directa a Benjamín Vicuña, en medio de las tensiones previas entre la China Suárez y el actor por los viajes a Turquía y la posibilidad de instalarse allí definitivamente con sus hijos. Así, el comienzo del 2026 volvió a encontrar a la expareja en el centro de la escena mediática.