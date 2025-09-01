Horror en Santa Genoveva: una mujer abrió la puerta del patio y se encontró con un cuerpo sin vida

El hallazgo que paralizó a una vecina

Eran cerca de las 8 de este lunes 1 de septiembre, cuando una mujer del barrio Santa Genoveva salió de su cocina hacia el patio de la casa. Al abrir la puerta, se topó con una escena difícil de olvidar: el cuerpo de una persona yacía en el suelo, sin vida.

En estado de shock, la vecina llamó a un familiar para pedir ayuda y de inmediato se dio aviso a la Policía. Minutos después, varias unidades llegaron hasta la casa y comenzaron a trabajar en el lugar.

Operativo policial en marcha

El domicilio quedó rápidamente rodeado de efectivos y la cinta policial marcó un perímetro que despertó la atención de todo el barrio. Vecinos sorprendidos se acercaban a mirar de lejos lo que sucedía, mientras personal forense y de investigación se movía en el patio para recabar pruebas.

La identidad de la persona hallada todavía no fue confirmada oficialmente. Tampoco trascendieron detalles sobre las circunstancias que rodean el hecho, aunque una de las hipótesis más fuertes apunta a que habría caído desde una construcción lindera.

Horror en plena mañana

El silencio de la cuadra se quebró con la llegada de patrulleros, móviles de investigación y la tensión que se respiraba en el aire. El hallazgo dejó una fuerte impresión en la zona y abrió una investigación que recién comienza, con la policía enfocada en reconstruir cómo se produjo la muerte.