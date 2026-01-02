La Justicia dictó una condena de 18 años de prisión para Mario Daniel Vidaurrazaga, responsable del asesinato de Axel Eduardo Ferreyra, un joven que perdió la vida en octubre de 2022 en la capital provincial. El crimen ocurrió después de que el perro de la víctima mordiera al autor del asesinato, desencadenando una serie de eventos que llevaron a la tragedia.

Según la información proporcionada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mario Vidaurrazaga irrumpió en la casa de un familiar de la víctima, amenazó con un arma de fuego y obligó a los presentes a entregarle un perro que según su versión, pertenecía a su padre. Tras este enfrentamiento, Vidaurrazaga se dirigió a una vivienda aledaña, donde se encontró con Axel Ferreyra. Sin mediar palabra, el agresor disparó a Ferreyra en el rostro, quitándole la vida de inmediato.

El fiscal Andrés Marchi, encargado del caso, informó que además de este homicidio, Vidaurrazaga también intentó matar a otro de los damnificados, quien logró escapar de la casa ubicada en el pasaje La Fe al 9600. Tras la investigación, la Justicia condenó a Vidaurrazaga por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio en grado de tentativa y amenaza coactiva calificada, por el uso de arma. La sentencia fue recibida con alivio por los familiares de la víctima, quienes habían estado esperando justicia desde el trágico incidente ocurrido hace más de un año.

Este caso conmocionó a la comunidad, ya que el crimen se originó en un conflicto aparentemente menor relacionado con un perro, pero escaló hasta convertirse en un asesinato que dejó una familia rota y una sensación de inseguridad en el vecindario.