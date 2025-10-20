Triple choque en la Ruta 151: un auto invadió el carril contrario y lo tuvieron que rescatar los Bomberos

Un grave siniestro vial se registró sobre la Ruta Nacional 151, a la altura de Ferri, en Cipolletti. El hecho involucró a tres vehículos: un automóvil Volkswagen Gol, un camión de carga y una camioneta Toyota Hilux. Según los primeros informes, el Gol se dirigía desde Cipolletti hacia Cinco Saltos cuando invadió el carril contrario e impactó primero contra el camión y luego contra la Hilux, en una colisión semifrontal que dejó importantes daños materiales.

El conductor del Gol quedó atrapado en el interior del habitáculo y debió ser rescatado por personal de Bomberos Voluntarios, que trabajó con herramientas de corte para liberar al herido. Una vez estabilizado, fue trasladado al hospital con lesiones de diversa consideración. No se reportaron heridos graves entre los ocupantes de los otros vehículos, aunque todos fueron evaluados por personal médico en el lugar.

Tras el impacto, el tránsito sobre la Ruta 151 fue interrumpido parcialmente y comenzó a desviarse por caminos rurales, bajo la coordinación del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro. Ambulancias y móviles policiales arribaron al lugar para asistir a los involucrados y ordenar la circulación. Las tareas de limpieza y remoción de vehículos generaron demoras en el tránsito interurbano.

El siniestro generó preocupación entre los vecinos de Ferri y automovilistas que circulaban por la zona, dado que se trata de un tramo de alta circulación y frecuentes maniobras de sobrepaso. La investigación sobre la mecánica del hecho quedó a cargo de la Policía de Seguridad Vial, que realizará peritajes sobre los vehículos involucrados y tomará testimonios para determinar responsabilidades.