Detuvieron a un ladrón modista en el oeste

Eran casi las seis de la tarde de este jueves, cuando una empleada de la tienda de telas ubicada sobre calle Godoy observó a una persona que merodeaba el comercio.

El sujeto varias veces se paseó por el frente del local, cuando de pronto tomó un rollo de tela para camisas de color rosado, el cual estaba exhibido en el exterior.

Rápidamente, la empleada llamó a la Policía, a quienes desde Centro de Monitoreo Urbano un operador les confirmó haber observado la maniobra de un hombre vestido con remera y gorra blancas, pantalón marrón claro y zapatillas negras. Destacaron que había salido corriendo por calle Godoy hacia el norte.

Con toda esta información, un móvil realizó un rastrillaje por la zona, y a los pocos minutos localizaron, en la intersección de calles 1º de Mayo y Río Pulmari, a quien ya había recorrido dos kilómetros y medio con el rollo de tela al hombro.

El sujeto fue correctamente identificado, demorado en el lugar y trasladado a la Comisaría 16º, quedando a disposición de la justicia interviniente.