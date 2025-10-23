Récord de capturas: detuvieron en Neuquén a un hombre con 13 órdenes de arresto

Un operativo rutinario de identificación en el parque central de Neuquén capital terminó con la demora de un hombre que registra 13 pedidos de captura vigentes, vinculados a diversas causas judiciales por robo, hurto, encubrimiento y rebeldía.

El hecho se produjo en las inmediaciones de Pasaje Héroes de Malvinas e Independencia, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Primera. Personal de la División Motorizada identificó a un hombre de 31 años, merodeando la zona.

Tras solicitar sus datos personales, el Centro de Análisis confirmó que el individuo posee 13 órdenes de captura activas, emitidas entre 2019 y 2025 por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos y otras dependencias judiciales tanto de Cipolletti como de Neuquén.

Las causas judiciales incluyen robos simples, hurtos en grado de tentativa, encubrimiento agravado y delitos cometidos en conjunto con otras personas, además de múltiples órdenes de rebeldía firmadas por la Jueza de Garantías, la doctora Natalia Fernanda Pelosso.

Tras confirmarse la situación, se notificó a la Comisaría Primera y a la División Motorizada, que dispusieron el traslado del sujeto a la dependencia policial para su alojamiento y posterior disposición judicial. Actualmente, el hombre permanece detenido en la Comisaría Primera, a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, bajo la responsabilidad de la doctora Mariana Córdoba.

