Detienen a joven por amenaza de bomba en tribunales de Comodoro Py

En un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a un joven que amenazó con detonar un explosivo en el despacho del juez Marcelo Martínez De Giorgi y en los tribunales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires.

Origen de la investigación

Las amenazas se recibieron en el correo oficial del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8, dirigidas tanto al juez Marcelo Martínez De Giorgi como al personal de la sede ubicada en el barrio porteño de Retiro.

En los mensajes, el sospechoso manifestó su intención de cometer un atentado:

“Hay una bomba en Comodoro Py, revisen todo. Les voy a meter un dron bomba y los voy a matar a todos”.

Investigación y medidas de seguridad

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, interinamente a cargo del Dr. Sebastián Roberto Ramos, con la Secretaría N°18 del Dr. Arnaldo Ariel Anzorena, ordenó a la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA iniciar la pesquisa correspondiente.

Los agentes realizaron tareas de inteligencia y análisis de fuentes abiertas (OSINT), determinando que el sospechoso residía en Villa Martelli, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires.

Antecedentes del detenido

El joven había sido imputado a principios de 2025 por amenazas similares contra el Ministerio de Seguridad Nacional y la AMIA, en cuyo marco se le secuestró una escopeta y dispositivos electrónicos. Según fuentes judiciales, padece de una enfermedad psiquiátrica y se encuentra bajo tratamiento especializado.

Allanamiento y detención

Con base en las pruebas recabadas, el magistrado interviniente ordenó el allanamiento de su domicilio en calle Domingo French al 1100, Villa Martelli. Durante el operativo, se decomisó un teléfono celular vinculado a la causa y se concretó la detención del sospechoso, mayor de edad y de nacionalidad argentina.

Quedó a disposición de la justicia por los delitos de "Intimidación Pública" y "Coacción".