Martes 06 de Enero, Neuquén, Argentina
Tenis: entre los 8 mejores

Histórica clásificación de Argentina en la United Cup

El equipo albiceleste se metió a cuartos de final por primera vez en la competencia, y ya conoce rival y sede.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 06 de enero de 2026 a las 11:15
Argentina está por primera vez en los cuartos de final de la competencia

Argentina logró la clasificación a los cuartos de final de la United Cup 2026, luego de un gran inicio, y que posteriormente se le dieran resultados en otras zonas, consiguió su boleto como mejor segundo y accedió a un histórico boleto en la competencia.

El equipo que capitanea Sebastián González, quedó como mejor segundo de la sede Perth, lugar donde se disputaron tres zonas y que Argentina quedó por detrás del campeón defensor Estados Unidos, y delante de España, dentro de una competencia que lo tiene por tercera vez; en el 2023 y 2025 quedó con en fase de grupos, mientras que en el 2024 no había participado.

Luego del contundente triunfo 3-0 ante España y la ajustada caída 2-1 frente a Estados Unidos, el conjunto argentino, integrado por Sebastián Báez, Marco Trungelliti, Solana Sierra, Lourdes Carlé, Guido Andreozzi y Nicole Fossa Huergo, cerró su participación con un balance global de 4-2 en partidos.

Tras dos días de espera, los resultados se dieron, ya que el francés Arthur Rinderknech, protagonizó una remontada épica ante Flavio Cobolli, al imponerse por 6-7 (4), 7-6 (5) y 7-5, impidiendo el 3-0 de Italia, y sellando el pasaporte de Argentina a cuartos de final.

Sebastián Baez, raqueta 1 de Argentina con buen presente en el torneo

Ahora, El próximo desafío será ante Suiza, que tiene como figuras a Stan Wawrinka y Belinda Bencic. Finalizó primera en su grupo con triunfos frente a Italia y Francia, y cedió un punto en toda la fase inicial. El cruce se disputará este miércoles en la sesión nocturna de Perth, marcado a las 17hs de Australia (6am de Argentina). Por otro lado, Estados Unidos enfrentando a Grecia, ganador del Grupo B.

Argentina está entre los 8 mejores de la competencia a nivel equipos, que sirve como entesada y preparación para el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año. Clasificación histórica para el elenco albiceleste que ahora buscará prolongar su momento en el país australiano.

