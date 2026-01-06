Este lunes, alrededor de las 15, la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1616, se convirtió en el escenario de dos accidentes viales consecutivos que generaron una grave congestión de tráfico y dejaron varias personas heridas. El primer siniestro involucró a dos vehículos, uno de los cuales volcó, mientras que poco después, otro accidente tuvo lugar en la misma zona, a raíz del embotellamiento provocado por el primer hecho.

El primer siniestro involucró a dos vehículos, uno de los cuales terminó volcado. El personal de Bomberos Voluntarios de Dina Huapi brindó la asistencia primaria a las víctimas y tras las evaluaciones iniciales, los heridos fueron derivados al Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche, donde recibieron atención médica especializada y controles preventivos debido a la gravedad de sus lesiones.

Segundo accidente: producto de la congestión vehicular

A escasos minutos del primer siniestro, un segundo accidente ocurrió en la misma zona, aparentemente como consecuencia de la congestión vehicular generada por el incidente inicial. En esta ocasión, dos ocupantes de un vehículo involucrado sufrieron lesiones leves, quienes fueron asistidos en el lugar.

Además de los Bomberos de Dina Huapi, participaron en el operativo el Cuerpo de Bomberos de Villa La Angostura, personal de la Policía Limay y equipos de salud locales. Afortunadamente, las autoridades informaron que, aunque las condiciones del accidente fueron complejas, no se registraron víctimas fatales.