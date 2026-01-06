El Ministerio de Salud confirmó este martes que el niño de 12 años que sufrió graves heridas tras la caída de un arco de fútbol en Junín de los Andes presenta muerte encefálica. El trágico accidente ocurrió el domingo a la tarde en las instalaciones del Colegio Salesiano Ceferino Namuncurá, ubicado en la intersección de Don Bosco y Laura Vicuña.

El menor, oriundo de la provincia de Buenos Aires, formaba parte de un grupo de exploradores que se encontraba acampando en el predio del establecimiento educativo, acompañado por adultos responsables. Según las primeras versiones, el niño estaba solo en una cancha de fútbol del predio cuando ocurrió la tragedia.

Según las autoridades, el niño se encontraba colgándose del travesaño de un arco de fútbol cuando la estructura cedió y cayó de manera directa sobre su pecho. El impacto le provocó lesiones de extrema gravedad, incluyendo contusión pulmonar y fractura de costillas.

Asistencia médica y traslado de urgencia

Inmediatamente después del accidente, el niño fue asistido por un médico que formaba parte del contingente, quien realizó una primera evaluación y gestionó el traslado urgente al hospital de Junín de los Andes. A pesar de los esfuerzos, debido a la complejidad de las heridas, se activó un código rojo para su derivación urgente al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde fue intervenido quirúrgicamente por una laceración en el corazón de dos centímetros. Durante su internación en terapia intensiva, el menor permaneció con pronóstico reservado.

Desafortunadamente, en las últimas horas, los médicos confirmaron que el niño había sufrido daño cerebral irreversible y que su estado evolucionó hacia muerte encefálica.

Los padres del menor viajaron de inmediato desde Buenos Aires para acompañar a su hijo en este difícil momento. Se evalúa, además, la posibilidad de trasladarlo a un centro de mayor complejidad, ya sea en la ciudad de Neuquén o en Buenos Aires, para recibir tratamientos especializados.