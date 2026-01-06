Mickey Rourke atraviesa un momento complicado que se ha visto agravado por un hecho inesperado: alguien utilizó su identidad sin permiso para solicitar dinero a sus seguidores mediante una plataforma de crowdfunding.

El actor, conocido por su estilo frontal, se manifestó en su cuenta de Instagram para aclarar que desconocía la existencia de esta campaña y expresó: “Ese no soy yo, ¿de acuerdo? Si necesitara dinero, preferiría no pedir ninguna maldita caridad. Preferiría meterme una pistola por el c... y apretar el gatillo”.

Cuál es la fundación y cómo fue la estafa

La plataforma GoFundMe mostró que la campaña, que tenía como meta recaudar 100 mil dólares, casi alcanzó esa cifra. Según los registros, la iniciativa fue creada por Liya-Joelle Jones, quien se identificó como asistente de Kimberly Hines, la representante de Rourke, y afirmó contar con su autorización para lanzar la recaudación.

Frente a esta situación, el actor manifestó su desconcierto y molestia: “Estoy frustrado”, “confundido” y no entiende el motivo por el cual alguien habría creado esta campaña en su nombre. Además, aseguró que jamás recurriría a ese tipo de plataformas: “No sabría qué es una fundación GoFundMe ni en un millón de años. Mi vida es muy simple, no recurriría a fuentes externas como esa”.

Rourke también reflexionó sobre su trayectoria y reconoció que ha manejado mal sus finanzas durante años, lo que ha derivado en la situación actual. “Gestioné el dinero que recibí a lo largo de mi vida de una forma terrible”, admitió. Además, relató sus años de terapia para superar daños emocionales: “Tuve que ir a terapia durante más de 20 años para superar el daño que me hicieron hace años. Trabajé muy duro para superarlo. Ya no soy esa persona”.

En su mensaje final, el actor dejó en claro que nunca pediría dinero a desconocidos ni a sus seguidores: “Ese no es mi estilo. Recuperen su dinero. No lo haría de esta manera. Tengo demasiado orgullo”. También anunció que tomará acciones legales contra quien usó su nombre para la campaña fraudulenta.

La situación económica de Mickey Rourke es delicada. Según reportes de medios especializados, el actor está viviendo con recursos limitados y enfrenta un proceso de desalojo en Los Ángeles debido a una deuda acumulada de casi 60.000 dólares más honorarios legales. El alquiler de su casa, que inicialmente era de 5.000 dólares mensuales, fue aumentado a 7.000, lo que complicó aún más su capacidad para cumplir con los pagos.

Esta problemática se desató a mediados de diciembre de 2025, justo antes de las festividades navideñas. Además, la residencia en cuestión tiene un valor histórico, ya que en ella vivió durante un tiempo el reconocido novelista Raymond Chandler.