Conocido comerciante prestaba dinero y terminó imputado en Andacollo

En el marco de una causa dirigida por la Fiscalía Única de Chos Malal, la Policía del Neuquén desarticuló un presunto esquema de usura en la localidad de Andacollo. El procedimiento se concretó con la participación de diversas divisiones policiales y el acompañamiento judicial correspondiente.

El operativo permitió imputar a un reconocido comerciante local, acusado de prestar dinero con intereses desmedidos y de utilizar maniobras fraudulentas para apropiarse de bienes de sus deudores.

Maniobras detectadas durante la investigación

De acuerdo con la información oficial, el imputado habría logrado que al menos uno de los denunciantes firmara un Poder Absoluto de Enajenación de Bienes en una escribanía, aprovechándose de su situación económica vulnerable.

La causa se originó a partir de denuncias realizadas por vecinos, lo que dio lugar a una serie de tareas investigativas coordinadas por la Dirección Seguridad Interior Chos Malal y la División Investigaciones Zona Norte.

Cinco allanamientos y secuestro de pruebas

El despliegue incluyó cinco allanamientos simultáneos, que arrojaron resultados positivos. En los domicilios inspeccionados se secuestraron documentos, registros contables y elementos de valor probatorio, junto con municiones de escopeta y de arma de fuego.

El operativo contó con la colaboración de la División Criminalística Chos Malal, las comisarías 30° de Andacollo, 50° de Taquimilán y 37° de Tricao Malal, el Comando Radioeléctrico y el Grupo GEOP.

El comerciante quedó a disposición de la Justicia

Tras el procedimiento, el comerciante fue notificado de su imputación en sede judicial y quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

La causa avanza bajo la calificación de usura agravada, delito previsto en el Código Penal argentino para quienes explotan económicamente la necesidad o inexperiencia de otros mediante préstamos abusivos o engaños contractuales.