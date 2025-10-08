¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 08 de Octubre, Neuquén, Argentina
Creen que uno fue contratado por Pequeño J

Triple crimen narco: identificaron a los prófugos Alex y el Tarta

Se espera que Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad en Florencio Varela donde se hallaron los cuerpos, declare frente al fiscal.

Por Redacción

Miércoles, 08 de octubre de 2025 a las 12:40
La policía de la provincia de Buenos Aires identificó a dos prófugos por el triple crimen.

La Policía de la provincia de Buenos Aires identificó a dos prófugos por el triple crimen narco de Florencio Varela. Los acusados fueron identificados como Alex Roger Idone Castillo, conocido como "Alex" y David Gustavo Morales Huamani, apodado "Tarta", también conocido como “El Gordo David”.

El último de ellos había sido mencionado por Víctor Sotacuro y su pareja y los investigadores creen que fue contratado por Tony Janzen Valverde Victoriano (Pequeño J) para concretar los asesinatos.

Respecto a Alex, habría ingresado de manera ilegal a la Argentina hace pocos días y su nombre también resonó de declaraciones de detenidos.

Se espera que Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad en Florencio Varela donde se hallaron los cuerpos, declare frente al fiscal Adrián Arribas y que dé a conocer detalles más que importantes del entramado de la causa.

A su vez, también se realizarían nuevos allanamientos.

 

